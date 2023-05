Quest'anno, per la seconda volta, il liceo classico "Vincenzo Simoncelli" partecipa alla "Notte nazionale del liceo classico" che in questa sua nona edizione è intitolata "Per mille coloribus arcum, miti e leggende del colore immortale".

L'evento, nato da un'idea del professor Rocco Schembra, docente di Latino e Greco al liceo classico "Gulli e Pennisi" di Acireale (in provincia di Catania) e ora ricercatore di Filologia classica all'Università di Torino, si terrà venerdì 5 maggio, dalle ore 18 fino a mezzanotte, in 355 licei classici italiani. La manifestazione è sostenuta dal Ministero della pubblica istruzione e dall'Associazione italiana di cultura classica. Quest'anno sarà introdotta dal brano inedito "Tutto" del cantautore fiorentino Francesco Rainero.

La grande novità di questa nona edizione è che ai licei italiani si sono uniti, per la prima volta, anche nove licei stranieri, di cui due francesi, uno tedesco, due greci, uno spagnolo e tre istituti turchi.

L'idea di partenza si è rivelata vincente: nata per dimostrare in maniera evidente che l'offerta curriculare del liceo classico è ancora piena di vitalità e che i suoi studenti sono motivati, dotati di grandi talenti, con abilità e competenze che oltrepassavano di gran lunga quelle richieste a scuola.

La "Notte nazionale del liceo classico" ha ormai definitivamente fatto breccia nell'opinione pubblica. E anche quest'anno prenderà magicamente forma l'idea del professor Rocco Schembra. In contemporanea, in quelle sei ore straordinarie, i 355 licei classici aderenti apriranno le loro porte alla cittadinanza e gli studenti si esibiranno in una serie di performance collegate ai loro studi. Confermato il partenariato con "Rai cultura" e "Rai scuola".