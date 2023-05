Medaglia di bronzo all'olimpiade della fisica per uno studenti del Liceo scientifico di Frosinone.

Pierfrancesco Veronesi, studente di Boville Ernica, frequentante il 4° anno del Severi ha conquistato l'ambito traguardo ai Campionati italiani di Fisica 2023 (Olifis). È la prima volta che uno studente ciociaro raggiunge un risultato così elevato in una competizione che vede impegnati migliaia di studenti di tutte le scuole superiori italiane di secondo grado.

In virtù di tale riconoscimento il suo nominativo sarà inserito nell'albo nazionale delle eccellenze pubblicato ogni anno dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire). Il ministero dell'Istruzione, infatti, riconosce e premia gli studenti meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado che frequentano le scuole italiane al termine delle operazioni di rilevazione degli esiti degli esami di Stato e degli esiti delle competizioni, nazionali e internazionali.

La XXXVII edizione dei Campionati di Fisica, progettata ed organizzata dall'Associazione per l'insegnamento della fisica, ha visto quest'anno circa 37.000 studenti competere nel superamento di tre prove durante l'anno scolastico: gara d'istituto presso le scuole di appartenenza, gara locale presso i poli regionali ed infine la gara nazionale a Senigallia presso il liceo "Enrico Medi" dal 12 al 15 aprile 2023.

Nelle due prove della gara nazionale gli alunni si sono cimentati in problemi teorici di meccanica con semisfere e corpi appoggiati, conduttori in moto rototraslatorio, interferometri ed in una prova sperimentale con circuito e fotoresistori.

Veronesi è risultato vincitore nelle gare d'istituto e locale. Si è distinto inoltre tra i 100 studenti convocati nella gara nazionale non solo per aver ricevuto la medaglia di bronzo, ma perché è stato inserito nella rosa dei 16 migliori studenti che parteciperanno alle selezioni per la formazione delle due squadre che rappresenteranno l'Italia alle olimpiadi europee di fisica e a quelle internazionali. Le due manifestazioni si terranno dal 16 al 20 giugno ad Hannover in Germania e dal 9 al 16 luglio a Tokio in Giappone.

Grande soddisfazione per gli insegnanti di Pierfrancesco Veronesi e per le docenti responsabili del progetto Olifis 2023 del Liceo Severi, le professoresse Paola Illuminati e Lorena Barberi che dichiarano: «Pierfrancesco è un "fuoriclasse della scuola" di cui siamo fieri. Le sue grandi potenzialità e la forte motivazione allo studio lo spingono verso conoscenze sempre più elevate rispetto agli obiettivi della didattica tradizionale. È un ragazzo cordiale e sempre collaborativo con i suoi compagni di classe. È un esempio di studente che tiene alte le "asticelle" del sapere e della cittadinanza!».

Pierfrancesco Veronesi è un "gifted student" della nostra terra ciociara e motivo di orgoglio di tutta la comunità scolastica del Liceo Severi di Frosinone, in particolare della dirigente scolastica, Antonia Carlini.

Da tutta la scuola un grande "in bocca al lupo" per le successive competizioni!