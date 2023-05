Scivola davanti alla sua abitazione e sbatte la testa: trasferito a Roma in gravi condizioni un ragazzino di 11 anni. È accaduto questa mattina in zona Olivella, a Sant'Elia Fiumerapido. Il piccolo per cause ancora al vaglio delle forze di polizia stava per salire sullo scuolabus ma si è rigirato verso casa: pochi secondi e la caduta che ha purtroppo provocato un trauma cranico. Immediatamente soccorso, è stato elitrasportato a Roma. Dinamica al vaglio.