Cade un grosso masso in via Gelsi, nel cuore del centro storico di Sora: strada interdetta. Ieri sera sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e la protezione civile. Il masso ha superato il tetto di un'abitazione ed è caduto a terra. Questa mattina il sindaco Luca Di Stefano, insieme al comandante della polizia locale Dino Padovani, hanno raggiunto il posto per un sopralluogo. L'amministrazione si sta attivando per chiedere immediati approfondimenti tecnici sull'intera area.