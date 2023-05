Nominati i nuovi maestri del lavoro. In occasione della festa del primo maggio, ogni anno, il presidente della Repubblica procede alle nomine. Quest'anno sono circa mille in tutta Italia, novanta nella regione Lazio e otto nella provincia di Frosinone. Della Patrizi Costruzioni Srl, azienda di Frosinone, sono stati nominati Andrea Ferrazzoli di Ripi, Pasquale Sinisi di Frosinone e Rolando Veglianti di Alatri. Della Leonardo Spa di Anagni i maestri del lavoro sono Angelo Ingiosi di Piglio, Luigi Montoni di Torrice e Silvestro Nardone di Cassino. Poi Enzo Loccia di Frosinone dell'azienda L'Edera Spa, con sede sempre nel capoluogo, mentre della Boccadamo Srl, sempre di Frosinone, Massimo Minotti di Frosinone. Il consolato provinciale dei Maestri del lavoro si è congratulato con loro per il traguardo raggiunto. Complimenti anche da parte di tutta la famiglia magistrale di Frosinone della quale entreranno a far parte.

L'anniversario

Istituita, con decreto, da re Vittorio Emanuele III il 30 dicembre 1923, quest'anno sono cento anni dall'anniversario della "Stella al merito del lavoro".

Per oggi non è in programma alcuna cerimonia. Tutto rimandato ai primi di dicembre dove l'evento verrà ricordato e festeggiato in tutti i capoluoghi di regione. Nello stesso giorno il presidente Mattarella consegnerà al Quirinale le "Stelle al merito del lavoro" del 2023 a una rappresentanza di neo maestri di tutte le venti regioni. E per l'occasione sarà presente l'intero consiglio nazionale della federazione. È in programma anche la deposizione di una corona di fiori davanti al monumento che si trova all'ingresso del palazzo dell'Inail, di piazzale Pastore a Roma, dedicato alle vittime del lavoro e realizzato nel 1882 in memoria degli operai che persero la vita durante lo scavo del traforo del San Gottardo.