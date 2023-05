Controversia con la Geaf, il Comune di Frosinone propone appello e incarica per la difesa l'avvocato Andrea Ruffini, lo stesso che ha seguito la causa nel primo grado di giudizio. Con determina dirigenziale, il settore dell'avvocatura comunale, preso atto della delibera di giunta comunale di conferimento dell'incarico al professionista, ha impegnato la spesa di 14.678 euro per il pagamento del compenso dovuto all'avvocato Ruffini «per l'incarico legale ai fini della proposizione dell'appello dinanzi alla Corte di appello di Roma». A gennaio, il tribunale di Frosinone ha deciso, la controversia tra la Geaf (ex gestore del servizio di trasporto pubblico locale), il Comune di Frosinone e i dirigenti dell'epoca relativa all'opposizione, promossa dall'ente, al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Geaf, per 561.268,96 euro di «corrispettivi di servizio di trasporto pubblico locale urbano» relativo agli anni 1997, 2000, 2002, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014.

Il giudice ha così deciso: la revoca del decreto ingiuntivo, la cessazione della materia del contendere su sette fatture tra il 1997 e il 2012, la prescrizione dei crediti vantati dalla Geaf in due fatture del 2000 e in una del 2002, il rigetto della domanda della società nei confronti dell'ex dirigente del Comune di Frosinone Francesco Acanfora e del Comune di Frosinone, la condanna dell'architetto Claudio Ferracci al pagamento in favore della Geaf di 205.463,06 euro per otto fatture degli anni 2009-2010-2011 nonché la condanna del Comune di Frosinone a rifondere a Ferracci quanto questi corrisponderà alla Geaf. Da qui la decisione del Comune di presentare appello.