Sos ladri scatenati, che non hanno più paura di nulla. Che entrano nelle abitazioni anche in orari diurni, quando le famiglie sono a pranzo o comunque in casa. La situazione, più volte denunciata dal comitato "Foresta in Comune" - soprattutto in zona Foresta - è a dir poco allarmante. E i ladri, nonostante gli appelli e le tante denunce pubbliche (e non) dei residenti, continuano a "ispezionare" la zona per poi colpire. Coma accaduto proprio nei giorni scorsi.

La situazione, particolarmente difficile nelle periferie, è finita ora sotto i riflettori di "Fuori dal coro", la trasmissione di Rete Quattro che martedì prossimo, alle 23, racconterà la disperazione dei cittadini e la paura di molti di non poter lasciare casa neppure per poco tempo. Come già più volte ribadito da Ranaldi, presidente del comitato, occorre più sorveglianza: l'installazione di telecamere, ad esempio, potrebbe fare la differenza. E di quelle promesse dopo il tavolo tecnico in Prefettura, ancora neppure l'ombra.