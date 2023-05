Prima la Reggina, poi il Pisa. I tifosi del Frosinone fremono in vista delle sfide che potrebbero valere la promozione in serie A. E lo faranno affrontando due partite che l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive ha giudicato ad alto rischio.

Sarà così per il match in notturna di questa sera, come pure per l'incontro in terra toscana del 7 maggio. Due gare da bollino rosso, per rivalità, vecchie ruggini e gravi incidenti (in questo caso con i calabresi).

Ecco perché, sin da oggi, nel capoluogo ci sarà una vigilanza rafforzata da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nei punti nevralgici per evitare qualsiasi problema di ordine pubblico e ogni contatto tra gruppi contrapposti di supporter, considerato che si va verso il tutto esaurito almeno per quanto riguarda i settori destinati al fifo locale, mentre il tifo organizzato ospite, contrario alla tessera del tifoso, diserterà in massa la trasferta (poche decine i tagliandi venduti per il "formaggino").

Infatti, i limiti imposti per la gara odierna dall'Osservatorio riguardano la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Reggio Calabria (e solo con la tessera del tifoso) esclusivamente per il settore ospiti, mentre per i restanti settori dello stadio l'acquisto è consentito ai soli residenti nella provincia di Frosinone ed ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società "Frosinone Calcio" ovunque residenti. Rafforzato anche il servizio di filtraggio e prefiltraggio e quello degli steward.

Del resto i trascorsi tra le due tifoserie, con i reggini gemellati con il Latina, parlano da sè. In Ciociaria gli ultimi incidenti con i calabresi risalgono al 2019, quando in via Piave vi furono scontri con i bastoni e auto danneggiate. Ben più grave quanto accaduto il 19 ottobre 1987 con sassaiole reciproche e lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine per disperdere i facinorosi. In quella circostanza un giovane tifoso della Reggina perse un occhio, mentre altri quattro tifosi furono feriti. Vennero eseguiti quattro arresti con la gara che fu giocata con il settore ospite lasciato vuoto per motivi di sicurezza dopo quanto accaduto in precedenza.

Una volta archiviata la partita di questa sera, i tifosi canarini penseranno al Pisa. E anche in questo caso l'Osservatorio per le manifestazioni sportive ha suggerito, in sede di Gos, l'adozione di alcune disposizioni di sicurezza, anche se la rivalità con i pisani non ha determinato in passato situazioni paragonabili a quelle con la Reggina. Tra le richieste che l'Osservatorio fa ci sono la vendita dei tagliandi ai tifosi provenienti dalla provincia di Frosinone solo per il settore ospite, il rafforzamento della presenza degli steward allo stadio e dell'attività di filtraggio e prefiltraggio.