Ieri commosso addio al caporale maggiore Alessandro Massimi, vittima di un incidente la sera del 22 aprile scorso in via Ardeatina a Roma. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Paliano. Intanto la procura sta valutando se assegnare la consulenza tecnica sulla cinematica per la ricostruzione del sinistro avvenuto tra l'auto condotta dal quarantaquattreenne e quella di un cinquantaquattrenne di Anzio e capire se ci sia stato o meno l'impatto al centro strada e localizzare così l'esatto punto d'urto. Fino a quel momento resta in piedi il procedimento a carico di ignoti per omicidio colposo. La procura ha ritenuto sufficiente l'esame esterno della salma non predisponendo, quindi, l'autopsia sul corpo del militare, tenuto conto che il decesso è avvenuto nell'immediatezza. La famiglia è assistita dall'avvocato Nicola Ottaviani.