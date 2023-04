Era su un terreno di un vicino, intento a scaricare dei pali di legno da un rimorchio di un trattore agricolo, quando è stato colpito da una trave. Ferito un sessantacinquenne. È successo questa mattina prima delle 12 a Monte San Marino ad Alatri. L'uomo è stato trasportato con un'eliambulanza in una struttura della capitale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri come da prassi in simili circostanze.