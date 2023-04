L'amministrazione Mastrangeli è pronta a intervenire per mettere in sicurezza idrogeologica la scarpata stradale di via San Gerardo. La gara d'appalto da 700.000 euro si è conclusa e c'è stata nei giorni scorsi l'aggiudicazione definitiva alla "Cogecar srl". Il progetto, diviso in due lotti, secondo quanto previsto dall'assessorato ai lavori pubblici coordinato dall'assessore Angelo Retrosi, è diviso in tre aree d'intervento. Si partirà con la messa in sicurezza del versante roccioso a monte di via San Gerardo. Il sito su cui si interviene si disloca su un'area di versante collinare adiacente una zona densamente abitata, a ridosso di via San Gerardo, raggiungibile nella parte alta costeggiando la chiesa.

L'area, su cui insistono una serie di palazzine residenziali, è al momento coinvolta da un dissesto idrogeologico che sta progressivamente provocando la rottura della superficie fisica del versante roccioso sottostante: questo cedimento si manifesta in superficie con distacchi e lesioni diffuse riscontrabili sia lungo il marciapiede di accesso alle palazzine, sia sul muretto di protezione. Inoltre, il fenomeno calamitoso che coinvolge un'ampia area, nel suo movimento gravitazionale evidenzia un progressivo avanzamento dei distacchi lungo il terrapieno, mettendo a rischio anche la viabilità sottostante.

Poi toccherà alla messa in sicurezza della diramazione di via Sant'Alfonso dei Liguori. Lo studio generale ha evidenziato un cedimento che interessa il muro in cemento armato posto a contenimento della sede stradale di via San Gerardo, lungo la diramazione secondaria di via San Alfonso dei Liguori. Il muro di contenimento, lungo circa 30 metri, presenta evidenti segni di deterioramento e di spanciamento, dovuti essenzialmente alla spinta del terreno retrostante, interessato probabilmente da un fenomeno di tipo gravitativo direttamente connesso a quello che interessa l'area di intervento uno posta a monte. Infine, la messa in sicurezza di via San Gerardo.

L'intervento ricade su parte dell'infrastruttura viaria di via San Gerardo, a partire dall'incrocio con via San Alfonso dei Liguori fino al superamento della curva sottostante. Le problematiche rilevate in questa zona sono di diverse entità: l'erosione del manto stradale, il cedimento di parti di terreno a monte e altro. Tempi di esecuzione dei lavori: 150 giorni dalla consegna.