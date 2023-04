In tasca aveva oltre trenta grammi di droga, pronti per lo spaccio. A notare strani movimenti sono stati i carabinieri che hanno subito avviato tutti gli accertamenti nell'ambito di un'operazione di controllo e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. A finire nei guai è stato un giovanissimo, di 15 anni, residente ella città termale. Il ragazzino è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. I militari sono entrati in azione l'altra sera nel cuore della città di Fiuggi.

La ricostruzione

Controlli sul territorio per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga. Proprio in questo contesto si inserisce l'operazione dei militari nella serata di venerdì. In una delle piazze del centro è stato notato un gruppo di ragazzini. In particolare i movimenti di uno degli adolescenti ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. Sono scattati i controlli dai quali sono stati trovati 37 grammi di droga. La marijuana era nascosta nelle tasche di uno dei giovani, un quindicenne. Dopo la perquisizione personale, i carabinieri hanno esteso i controlli nella casa del ragazzo. Per quest'ultimo, come detto, è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Per la sua difesa si è rivolto all'avvocato Antonio Ceccani.