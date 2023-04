Da avvocato a sacerdote. È la toccante e singolare storia di un giovane aquinate, Danilo Di Nardi, che questa sera alle 19, nella cornice della chiesa di Santa Maria della Libera verrà ordinato sacerdote. In pratica l'ormai presbitero smette l'abito togato dei tribunali per indossare quello talare della Casa di Dio.

La storia

Danilo Di Nardi è un brillante giovane che dopo il diploma affronta gli studi in legge, laureandosi nel 2012.

Inizia subito il praticantato per poter esercitare la professione di avvocato e tutto prosegue nel migliore dei modi. Nel 2015 qualcosa succede nella sua vita, sente una chiamata dall'alto, quindi mette da parte, momentaneamente, la professione legale ed entra in seminario per intraprendere gli studi teologici. Anche in questo nuovo percorso di vita Danilo Di Nardi dimostra la sua brillantezza superando tutte le tappe previste, dapprima l'ammissione al sacerdozio, l'ordinazione come diacono, fino al momento più importante di oggi con l'imposizione delle mani da parte del vescovo diocesano, monsignor Gerardo Antonazzo, che lo consacrerà sacerdote. Negli ultimi anni il presbitero ha collaborato attivamente nelle parrocchie di Roccasecca e Colle San Magno, con i parroci monsignor Giandomenico Valente, Don Xavier e Padre Joseph, facendosi apprezzare per la sua preparazione ma anche con il particolare contatto umano verso le persone. A questo momento davvero toccante dell'ordinazione del giovane sacerdote parteciperà numerosa la comunità di Aquino, ma anche quella di Roccasecca e di altre località della Diocesi, di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo. Dopo questo momento dell'ordinazione presbiterale Don Danilo inizierà il suo percorso pastorale nella chiesa del territorio secondo le indicazioni di Monsignor Gerardo Antonazzo. Intanto don Danilo ha ripreso anche gli studi legali, sia in diritto civile che penale.