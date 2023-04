Furti in località Colle Castagno, al confine con Torrice. Nella notte tra venerdì e sabato scorso, i ladri sono penetrati in due abitazioni: in una hanno trovato un'anziana e rubaio ben poco; nell'altra, approfittando dell'assenza dei proprietari, hanno arraffato un discreto bottino: perle, oro e perfino una pistola. I malviventi hanno causato anche danni a questa abitazione, che è stata messa a soqquadro: cassetti sfilati e buttati a terra, armadi aperti, suppellettili scaraventate sul pavimento.

Con una furia devastante, i ladri hanno frugato ovunque, hanno trovato la pistola, regolarmente detenuta sebbene priva di proiettili, due collane di perle e una discreta quantità di oro. Quella che si suppone sia una banda è tornata in azione sempre nella zona di Colle Castagno, presa di mira nelle scorse settimane. Immaginabile l'amarezza dei padroni di casa che, al rientro nella loro abitazione, l'hanno trovata devastata: caos, vestiti sparsi dappertutto, camere da letto a soqquadro. Quindi danni non indifferenti, oltre al furto e alla violazione dell'intimità domestica.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del luogo, che hanno effettuato le verifiche di rito e proceduto ad avviare le indagini. Non si esclude che in località Colle Castagno sia tornata la stessa banda entrata in azione qualche settimana fa. In queste zone, bisogna notare eventuali presenze estranee o movimenti insoliti, avvisare le forze dell'ordine e cercare di contrastare il fenomeno dei furti utilizzando ogni dispositivo di sicurezza come l'allarme, che serve da deterrente e sicuramente non agevola i malintenzionati nei loro piani.

«Invito i miei concittadini a prestare attenzione e segnalare eventuali presenze sospette - afferma il sindaco Massimo Fiori - Ai carabinieri ho rivolto la preghiera di intensificare i controlli soprattutto nel tardo pomeriggio del venerdì, giornata in cui nell'ultimo periodo si stanno registrando i furti a cadenza settimanale. I cittadini chiedono controlli, la sicurezza è prioritaria e in questo momento urge mantenere alti controlli e vigilanza».