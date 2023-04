Incidente sulla Sr 155 a Madonna della Neve tra un furgoncino e un'auto. Sul posto i soccorsi. È successo intorno alle 17.30. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi. Sul posto i carabinieri per tutti i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare.