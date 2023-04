Un tratto di mura che attraversa viale America Latina e che sta lì praticamente da quando, a fine anni Cinquanta, la strada è stata allargata con la dismissione della vecchia ferrovia. Un muro che, lo scorso anno di questi tempi, la Provincia di Frosinone provvedeva a risistemare con una serie di opere di ingegneria per evitare cedimenti. Ora, a lavori finiti, i residenti chiedono che l'opera venga armonizzata da un punto di vista estetico. Quel tratto, infatti, si presenta sotto quattro forme diverse. E visto che siamo in una zona abbastanza centrale del capoluogo, la richiesta non è così peregrina. Nel corso degli anni, le condizioni del muro lasciavano alquanto a desiderare. Da qui una serie di richieste agli enti preposti a intervenire.

All'inizio sono nate delle interlocuzioni con il Comune e sembrava che la cosa potesse avere un lieto fine, solo che, riguardando le carte, si è scoperto che la proprietà era dell'amministrazione provinciale. I contatti con la parte pubblica sono stati riavviati in modo da ottenere un intervento di sistemazione. Intervento che c'è stato con la realizzazione, in parte, di un nuovo muro, con l'innalzamento di una porzione di quello vecchio e con la realizzazione di reti metalliche per contenere un'altra parte della struttura per evitare possibili crolli.

E così, mentre l'opera stava andando verso il compimento, la richiesta è stata di avere un muro unico dall'inizio alla fine di quel tratto di strada. In modo che, anche visivamente, la struttura possa avere una certa armonia. Solo che, così non è ancora. Da qui la richiesta all'amministrazione provinciale di intervenire nuovamente in viale America Latina e risistemare, per quanto possibile l'area, in modo da avere, se non un unico aspetto, almeno due soli tipi di muro anziché i quattro che attualmente sono visibili passando sotto la strada.