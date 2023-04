Primo passo per l'affidamento del servizio del gas in una logica di Ambito Territoriale. Ieri, a Palazzo Munari, il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha riunito gli amministratori dell'ambito territoriale (Atem) Fr1 ovest, di cui Frosinone è capofila. L'obiettivo è quello di aumentare il grado di metanizzazione del territorio, arricchirlo di servizi, aumentando «il benessere sociale soprattutto nei paesi montani e per le persone fragili».

A metà giugno è prevista la prossima convocazione. All'ordine del giorno c'è la sottoscrizione della convenzione che precede il bando di gara europeo. Bando illustrato in aula consiliare dall'ingegnere Antonio Zompanti. Tra i diversi vantaggi del servizio di distribuzione del gas, così concepito, c'è una maggiore competitività delle imprese presenti e minori emissioni, comportando, inoltre, un consistente risparmio per tutti i Comuni.

«L'utilizzo del metano contribuisce alla riduzione di CO2 in atmosfera rispetto ad altri vettori energetici – ha detto il primo cittadino – Inoltre, gli investimenti in efficienza energetica a carico del soggetto aggiudicatario e a favore dei comuni ammonteranno a circa 900.000 euro nei dodici anni di concessione. L'aggiudicatario sarà tenuto a sostituire le condotte obsolete e ne realizzerà di nuove per investimenti superiori a 75 milioni di euro. Oltre allo sconto in tariffa per gli utenti e all'inferiore costo di acquisto del metano, la gara genererà un corrispettivo per l'affidamento a favore dell'Atem per complessivi 9 milioni di euro nell'arco della concessione. Infine, la sostituzione e la posa di nuove condotte permetterà l'allacciamento al servizio di nuovi utenti producendo un fatturato indotto di circa 2 milioni e mezzo di euro».

La riunione

Alla convocazione hanno partecipato diversi amministratori locali. C'erano Mario Cellitti (Sgurgola), Mauro Bussiglieri (Collepardo), Roberto Addesse e Maurizio Cianfrocca (Alatri), Augusto Agostini (Acuto), Leonardo Ambrosi (Castro dei Volsci), Paolo Petrilli (Villa Santo Stefano), Giovanni Pomponi (Supino), Massimo Ciullo (Vico nel Lazio), Stefano Di Pofi (Patrica), Anelio Ferracci (Vallecorsa), Luigi Mastrogiacomo (Giuliano di Roma), Fabrizio Marocco (Morolo), Matteo Campoli (Fumone), oltre a diversi tecnici. Presenti anche gli assessori di Frosinone Adriano Piacentini e Angelo Retrosi, il segretario generale Mauro Andreone e il dirigente del settore lavori pubblici ingegnere Benito Caringi. «In qualità di Comune capofila crediamo fortemente in questo progetto – ha evidenziato Mastrangeli – Tutti i comuni coinvolti, facendo squadra e unendo le proprie forze, potranno contribuire, insieme, a far crescere il territorio, aumentando non solo il benessere economico e sociale dei residenti ma anche la qualità dell'aria e il rispetto dell'ambiente». Un'iniziativa che si inserisce dunque all'interno della linea amministrativa intrapresa per incentivare la mobilità sostenibile e per implementare il sistema di trasporto alternativo all'auto privata.