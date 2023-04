Un nuovo atto vandalico compiuto nei pressi del parco giochi che si trova in piazza Giovanni Paolo II, nel cuore del rione Pastine. Ma l'autore di questo gesto, stavolta, è stato individuato e già sanzionato. Sono state le immagini delle telecamere installate nella zona a riprenderlo mentre danneggiava la fontana che si trova vicino al campo Cappuccini dove tanti giovani sportivi, ma anche bambini, si allenano. Fontana che veniva utilizzata anche da chi frequenta il parco giochi.

Una situazione su cui è intervenuta il vicesindaco di Pontecorvo Annagrazia Longo che ha annunciando che si sta valutando, anche, la denuncia nei confronti del trasgressore.

«Solo qualche giorno fa avevo annunciato con grande orgoglio e felicità il termine dei lavori per la nascita del primo parco giochi inclusivo in piazza Giovanni Paolo II - ha affermato il vicesindaco di Pontecorvo Annagrazia Longo - A distanza di poco tempo, con grande rammarico, ci siamo ritrovati ad avere a che fare con una pessima notizia: il danneggiamento della fontana situata a due passi da quel parco, nei pressi del Campo Cappuccini.

Informo tutti che, dopo aver visionato le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'accaduto, abbiamo individuato il responsabile che è stato prontamente multato. Inoltre, stiamo valutando anche l'ipotesi di denuncia».

Un fatto che ha lasciato l'amaro in bocca tra i residenti della zona che, per l'ennesima volta, si sono ritrovati a dover fare i conti con un atto vandalico messo a segno in quell'area. Una zona dedicata ai bambini e agli amanti dello sport.

«Questa non è la Pontecorvo per la quale stiamo lavorando - ha aggiunto il vicesindaco Annagrazia Longo - Il bene comune va difeso, rispettato e tutelato. Compiere determinati atti vandalici vuol dire fare un dispetto a se stessi e alla propria comunità. Ai più scettici sull'efficienza del sistema di videosorveglianza, dico che le nostre telecamere funzionano. Eccone la riprova, della quale ne avremmo fatto volentieri a meno».