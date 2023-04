Oggi pomeriggio verrà portato l'ultimo saluto al caporale maggiore Alessandro Massimi. I funerali del quarantaquattrenne si terranno in forma civile alle 14.30 alla chiesa di San Giuseppe Artigiano, in contrada Costa Croce. Una settimana fa l'incidente in via Ardeatina, a Roma, intorno alle 20. Il miliare stava tornando al comando alla Cecchignola, dove aveva l'alloggio di servizio, quando è avvenuto il frontale, al vaglio delle forze dell'ordine.

Uno scontro che non gli ha lasciato scampo. La notizia della morte di Massimi si è diffusa nelle prime ore di domenica a Paliano, dove viveva, destando dolore e incredulità. Sconvolti anche gli amici di Colleferro e Gavignano con cui condivideva la passione per lo sport, per il calcio. Tutti lo ricordano come un uomo dal cuore grande, un amico su cui poter sempre contare. Gli amici lo chiamavano "treno" per la sua grinta ed entusiasmo.