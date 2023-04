Dopo tre legislature era stato rieletto al Senato a settembre, nel collegio plurinominale Lazio 2 con Fratelli d'Italia. Ma questa è stata la sua ultima esperienza. Andrea Augello è scomparso all'età di sessantadue anni.

Una lunga carriera politica iniziata fin da giovanissimo quando entrò nell'organizzazione giovanile del Msi-Dn, il Fronte della Gioventù. Nel 1995 era stato tra i componenti della segreteria del congresso di Fiuggi, che aveva determinato la nascita di Alleanza Nazionale.

Sempre nel 1995 fu eletto consigliere regionale del Lazio, ottenendo circa 7.000 preferenze. Entrato nella direzione nazionale di An, nel 2000 venne rieletto alla Regione con 15.000 voti e nominato assessore al bilancio e alle risorse comunitarie nella giunta di Francesco Storace. Nel 2005 è stato rieletto per la terza volta in consiglio regionale raggiungendo ben 25.000 preferenze. Alle politiche del 2013 venne eletto per la terza volta al Senato, con il Popolo della Libertà e nel 2018 aderì a Fratelli d'Italia.

«Piango Andrea, un amico da quaranta anni e una figura che difficilmente qualcuno potrà mai eguagliare». Queste le parole del presidente Francesco Rocca. «Sarà sempre accanto a noi, a sorriderci dal cielo, nuovamente libero di volare alto con immutabile "forza e onore"».