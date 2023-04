Incidente in autostrada tra un'auto e un mezzo pesante. È successo intorno alle 18 nel tratto compreso tra Valmontone e Anagni, in direzione Napoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 5° tronco di Fiano di Autostrade per l'Italia. La strada è stata liberata ma si registrano otto chilometri di coda in direzione Napoli. Per chi è in viaggio verso Napoli si consiglia di uscire a Valmontone, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada ad Anagni.