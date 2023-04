Emergenza cinghiali. Installato ieri il primo cartello che avvisa della presenza degli animali selvatici che negli ultimi tempi stanno "assediando" la città. Il segnale di pericolo è stato installato in via Spinelle, nel quartiere di San Rocco. Proprio su quel sentiero, dieci giorni fa un uomo ha avuto un incontro ravvicinato con un cinghiale, che poi è scappato. Qualche tempo prima l'aggressione a una cagnolina che passeggiava con la sua giovane padrona. L'emergenza cinghiali, anche in centro, sulla scalinata che porta al santuario della Madonna delle Grazie, è reale e il sindaco Luca Di Stefano è corso ai ripari firmando un'ordinanza dopo l'aggressione al piccolo cane e predisponendo la stampa e la collocazione del diversi cartelli.

«A seguito degli ultimi episodi legati alla presenza di cinghiali selvatici allo stato brado nel centro abitato del Comune di Sora, via Ravo, via Santa Apollonia, via Spinelle, via Forca, via Sant'Antonio Abate e via Madonna delle Grazie - si legge nell'ordinanza - dato che la sicurezza dei cittadini rappresenta un obiettivo primario dell'amministrazione comunale, il primo cittadino ha ritenuto opportuno attivare alcune misure per ridurre al massimo la presenza di tali animali a ridosso del centro abitato».

Nel testo vengono elencate le strade e le zone dove domani verranno installati altri cartelli per invitare cittadini e turisti a prestare attenzione alla presenza di cinghiali. «Tali misure sono necessarie per evitare innanzitutto contatti fortuiti e non voluti con animali domestici e cittadini - ha detto il sindaco Di Stefano - considerato inoltre che i cinghiali possono essere portatori di numerose malattie ponendo problemi non solo di pubblica incolumità, ma anche di ordine sanitario e che la presenza di cinghiali vaganti è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale, in particolar modo nelle ore serali». Per fronteggiare l'emergenza il Comune ha predisposto un'attività di "controllo faunistico" per prevenire danni e situazioni di pericolo riconducibili alla presenza degli animali selvatici. Il controllo è affidato alle forze di polizia.