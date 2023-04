Non è ancora un via libera definitivo, ma di certo è un passo avanti decisivo verso la realizzazione dell'impianto destinato a rivoluzionare il sistema attuale di smaltimento dei rifiuti organici in Ciociaria. Il biodigestore programmato nella zona di Selciatella ha ottenuto la sospirata autorizzazione integrata ambientale (Aia) con la quale la Regione Lazio ha stabilito la sua compatibilità con le esigenze di tutela del territorio.

Dunque, per la Regione l'opera può essere realizzata.

Anche se la società proponente, composta dalla Saf e da due aziende private, dovrà adempiere ad altre incombenze prima di partire con i lavori: eseguire la bonifica preventiva del terreno sul quale sorgerà l'impianto, superare i pareri contrari espressi dal Comune in ambito sanitario e urbanistico e quello della Provincia sul collegamento al sistema fognario della zona, richiedere l'autorizzazione unica ambientale alla Provincia di Frosinone.

Sarà poi un sopralluogo congiunto tra tutti gli enti coinvolti e la società proponente a verificare l'ottemperanza di tali prescrizioni.

Una vicenda che si trascina ormai dal lontano 2017, quando iniziò l'iter autorizzativo dell'impianto di biocombustione. Il progetto prevede che questo tratti le circa quarantamila tonnellate di scarti organici prodotti in provincia e tutti gli sfalci vegetali per produrre biogas. Con il duplice risultato di rendere il sistema provinciale di raccolta e smaltimento della frazione umida autosufficiente, meno oneroso e produttivo dal punto di vista energetico.

La corrente elettrica generata dal biodigestore, infatti, verrà utilizzata dallo stabilimento anagnino del gruppo Saxa per la produzione di ceramiche ecocompatibili.

Un progetto osteggiato dall'amministrazione uscente del sindaco Daniele Natalia che ieri ha annunciato di aver dato mandato all'avvocato del Comune, il professor Franco Gaetano Scoca, di procedere con l'impugnativa della determina regionale che ha concesso l'Aia per la costruzione dell'impianto.