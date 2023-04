Domani al via gli esami irripetibili sul primo degli ulteriori cellulari sequestrati nell'ambito dell'omicidio di Thomas Bricca, il diciannovenne vittima di un agguato il 30 gennaio scorso nel centro storico di Alatri. Gli altri accertamenti sui restanti due telefonini, si svolgeranno mercoledì 3 e giovedì 4 maggio. Dopo aver sequestrato l'iPhone12 di Mattia Toson e il telefonino del fratello Niccolò (il primo è indagato, il secondo no), sotto la lente investigativa dei carabinieri del Racis sono finiti i dispositivi mobili dello zio acquisito di Mattia Toson, Francesco Dell'Uomo detto "Budella", della fidanzata e di uno stretto amico dello stesso Mattia.

Queste tre persone non risultano iscritte nel registro degli indagati, ma i loro profili sono stati attenzionati perché ritenuti interessanti a fini dell'inchiesta in corso. Come si sa, mentre si svolgeva la sparatoria in via Liberio, Mattia Toson disse di essere in un agriturismo fuori città per festeggiare un compleanno, ma agli inquirenti risulterebbe che il ragazzo (indagato insieme al padre Roberto, ndc) sarebbe arrivato all'appuntamento con circa 30 minuti di ritardo. Un "buco" temporale che va chiarito per fare piena luce sugli spostamenti di quella tragica sera d'inverno.

La manifestazione

Intanto i familiari del diciannovenne continuano a chiedere giustizia per il loro caro. Diverse le manifestazioni in sua memoria nel corso di questi tre mesi. Giorni fa l'annuncio sui social dello zio Lorenzo Sabellico dell'organizzazione di una manifestazione di protesta che dovrebbe svolgersi domenica prossima alle ore 18. «Il dolore di una madre che vi chiede di essere al suo fianco, non possiamo abbandonarla - scrive Lorenzo Sabellico sulla sua pagina Facebook - Sappiamo che ci siete. Domenica 30 aprile ore 18 manifestazione di protesta ad Alatri per i ritardi inammissibili nelle indagini e le "promesse" che sono state fatte dalle "istituzioni" in tal senso. Insieme a mamma Federica e ai ragazzi de "L'albero di Thomas" per chiedere l'intervento della Procura generale e del ministro della Giustizia se necessario. Nel rispetto della legge e nella sobrietà, ma senza mezzi termini. Alatri unita, vogliamo i fatti». Intanto l'associazione Radici ha organizzato un incontro aperto a tutti con il sacerdote anti camorra don Luigi Merola. Appuntamento all'11 maggio alle 15 nell'auditorium dell'istituto "Sandro Pertini", in via Madonna della Sanità ad Alatri.