Una bambina di quattro anni, che frequenta la scuola materna del primo comprensivo in viale Regina Margherita, è stata investita questa mattina da un'auto. La piccola, immediatamente aiutata dalla mamma, è stata poi soccorsa dagli operatori del 118. Il Pegaso è atterrato sulla elisuperficie di via San Magno. Dopo le prime cure da parte del dottore Taglienti la bimba è stata trasportato all'ospedale Bambino Gesù di Roma, accompagnata dalla mamma a bordo del velivolo. Fortunatamente non è in pericolo di vita.