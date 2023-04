Ladri in azione sul territorio nella tarda serata di martedì scorso. Si sono intrufolati in due abitazioni, ma entrambi i colpi sono falliti. In una casa i malviventi sono entrati incuranti del fatto che i proprietari fossero all'interno, al piano di sotto, nel salone, mentre loro avevano raggiunto la camera da letto. Forse capendo che rischiavano di essere scoperti sono fuggiti abbandonando il bottino a terra, in camera da letto. È caccia a una Fiat Punto di colore bianco. L'auto sospetta sarebbe stata notata da alcuni residenti della zona con a bordo quattro persone.

Sui due episodi indagano i carabinieri ai quali è stata presentata denuncia contro ignoti.

La ricostruzione

Erano circa le 22 quando si è registrato il primo raid. I proprietari erano al primo piano quando, ignoti, sono riusciti a intrufolarsi al secondo piano. Hanno aperto armadi e cassetti in camera da letto e stavano per portare via oggetti in oro. Probabilmente si sono accorti che da lì a poco sarebbero stati scoperti e si sono dileguati. I proprietari avevano sentito dei rumori e stavano raggiungendo il piano superiore. Arrivati in camera da letto hanno trovato la stanza a soqquadro. A terra c'erano gioielli in oro. Un altro tentativo di furto è stato registrato in un'altra abitazione. Anche in questo caso i banditi sono andati via a mani vuote. Alcuni cittadini avrebbero notato un'auto sospetta, una Fiat Punto, con a bordo quattro persone.