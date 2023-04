Le fiamme in un'abitazione di Torrice, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno richiamato l'attenzione dei residenti. Fiamme che hanno distrutto tutti gli interni della casa di un trentottenne. Fortunatamente nel momento in cui si è sprigionato il rogo all'interno non c'era nessuno. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Non si esclude il dolo anche se saranno gli accertamenti dei militari a fare luce sull'accaduto e a verificare anche se, un episodio avvenuto due giorni prima, possa essere collegato alla vicenda. Il proprietario dell'abitazione in cui è divampato l'incendio, sarebbe stato minacciato da un uomo con una pistola a salve. Uomo che è stato denunciato per minacce.

La ricostruzione

Era circa l'1.30 quando è arrivata la chiamata alle forze dell'ordine per segnalare le fiamme in un'abitazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per domare le lingue di fuoco e i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.

Fortunatamente in casa non c'era nessuno in quel momento. S'indaga per chiarire se si tratti di un incendio doloso o meno. Le fiamme hanno distrutto mobili e interni dell'abitazione. I vigili del fuoco sono stati impegnati per diverse ore al fine di domare il fuoco e mettere in sicurezza l'area. Il fumo e le fiamme sono state avvistate anche dai cittadini delle zone circostanti che hanno temuto il peggio. Ma come, detto, per fortuna la casa in quel momento era disabitata. Indagini delle forze dell'ordine per chiarire la vicenda.

La minaccia

Un altro episodio sconcertante ha visto protagonista il trentottenne. Due giorni prima, sarebbe stato intimorito da un uomo, che teneva in pugno una pistola a salve. Nei confronti di quest'ultimo è scattata la denuncia per minacce.