La trasmissione d'inchiesta di Rai 3 Report si occupa del progetto di riconvertire l'aeroporto Moscardini in un grande parco fotovoltaico.

Lunedì sera, Michele Buono di Report ha condotto un'inchiesta ipotizzando, tra le altre cose, la nascita di una mega comunità energetica europea che metta in rete il sole della Sicilia con l'eolico del Nord Europa con uno scambio di fonti rinnovabili per sopperire alle mancanze di energia legate alle condizioni meteo.

Parlando di comunità energetiche, l'inviato di Report è giunto fino a Frosinone per intervistare il presidente del circolo il Cigno di Legambiente Stefano Ceccarelli. È stata l'occasione per parlare della proposta lanciata da Legambiente di trasformare il sito militare, nel momento in cui il 72° Stormo dovesse lasciare Frosinone, in un grande parco solare.

«"Qui siamo invece a carissimo amico…" Così si è espresso Sigfrido Ranucci a Report a proposito del piano del ministero della Difesa per lo sviluppo delle rinnovabili nelle aree del demanio militare e della nomina dei commissari che per legge dovranno prendere le decisioni in merito - commenta Stefano Ceccarelli - La battaglia di Legambiente non si ferma qui. La proposta di riconvertire l'elisuperficie dell'aeroporto Moscardini di Frosinone in parco fotovoltaico mantiene intatta la sua valenza nel quadro dell'accelerazione da imprimere alla transizione energetica.

Siamo grati all'autore dell'inchiesta Michele Buono e alla redazione di Report per aver dato alla nostra vertenza la risonanza mediatica che merita».

In trasmissione, invece, Ceccarelli ha dichiarato che «questo sito potrebbe produrre energia per i consumi domestici di un quinto della popolazione di questa provincia. Questo sito è perfetto per un impianto di grossa taglia perché non c'è una valenza paesaggistica, perché non viene sottratta terra agli usi agricoli».

Michele Buono ha poi chiosato: «Ma a un anno dalla conversione in legge del decreto energia non c'è un piano operativo. Il ministero della Difesa non ha ancora individuato i siti da mettere a disposizione per produrre energia rinnovabile». Concetto ribadito anche dal conduttore Sigfrido Ranucci.