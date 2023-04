Infermiera aggredita ieri sera da una paziente. La Cisl Fp tuona: «Situazione non più tollerabile, occorre maggiore sicurezza».

Un nuovo caso di aggressione ai danni degli operatori sanitari: questo quanto accaduto ieri nel reparto Spdc dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Secondo quanto ricostruito un'operatrice è stata aggredita fisicamente da una paziente che poco prima era entrata con accesso al Pronto soccorso. La degente si è scagliata contro l'infermiera che è stata gettata a terra con violenza.

All'operatrice sanitaria, immediatamente soccorsa, sono state riscontrate diverse fratture: la prognosi è di 25 giorni.

Una vicenda che riaccende la discussione sulla sicurezza all'interno dei presidi sanitari e che assume ancor più valore dopo l'aggressione mortale della psichiatra pisana Barbara Capovani. Una questione più volte sollevata dalla Cisl Funzione Pubblica di Frosinone. «Quanto accaduto all'interno dell'ospedale di Cassino è gravissimo - hanno affermato il segretario generale della Cisl Funzione Pubblica di Frosinone, Antonio Cuozzo, e la Responsabile Cisl Funzione Pubblica del Polo D, Rosaria Piscopo – Ancora una volta assistiamo a un'aggressione subita da un operatore sanitario che stava svolgendo il proprio lavoro. Una vicenda che non può essere tollerata e che necessita di un intervento forte e immediato per risolvere questo annoso problema.

Occorre che i vertici aziendali garantiscano maggiori controlli e più sicurezza soprattutto in quei reparti che sono maggiormente a rischio come il reparto di Spdc e del Pronto soccorso. Infatti, al di là della presenza di un unico vigilante non armato per l'intero presidio ospedaliero, al pronto soccorso è presente un punto di polizia solo nella mattinata e durante i giorni feriali. Questo non è ammissibile perché occorre garantire sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7».

«I nostri operatori, di cui si sono decantate le lodi in piena emergenza pandemica - aggiungono - non possono essere lasciati soli ma devono essere tutelati».

E nei prossimi giorni dall'organizzazione sindacale partirà una nuova richiesta all'Azienda sanitaria: «Il prossimo primo maggio saremo tutti in piazza per la festa dei lavoratori – ha aggiunto il segretario generale della Cisl Funzione Pubblica di Frosinone, Antonio Cuozzo – È necessario che alle molte parole che saranno pronunciate in quell'occasione seguano i fatti e, primo fra tutti, la sicurezza. Come organizzazione sindacale chiederemo, ancora una volta, ai vertici Asl di predisporre sistemi idonei di sicurezza per tutelare i nostri lavoratori e le nostre lavoratrici contro queste aggressioni».