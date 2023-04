Un grande riconoscimento all'impegno, al lavoro capillare, alla dedizione, all'amore: martedì scorso, nella "Sala delle Colonne" del municipio di Torino, l'associazione Smile, da anni attiva sul territorio ciociaro, presieduta da Agostino Sera, è stata insignita del premio "Segnalazione di buon esempio" per la sezione disabilità, nell'ambito del convegno nazionale "Premio persona e comunità" giunto alla nona edizione.

L'associazione Smile, che ha sede ad Arce, è stata presente a Torino con la responsabile dei progetti, la dottoressa Marialucia Di Bona di Alvito, e con il presidente Sera di Rocca d'Arce. È stata premiata dal dottor Alberto Pillon in qualità di coordinatore della Commissione sanità e servizi sociali della terza Circoscrizione del Comune di Torino. Il comitato scientifico del premio ha così riconosciuto la valenza del progetto "Primo festival dell'inclusione" di Frosinone realizzato dalla "Smile-Amici di Ilaria".

L'associazione ciociara svolge un lavoro importante e capillare nell'ambito del settore sociale. L'amore di papà Agostino per Ilaria è un filo rosso che unisce la presenza fattiva e anche la passione per lo sport, per i colori del Frosinone. E l'ultima dimostrazione di questo bel legame è stata la premiazione che ha visto protagonista la "Smile" in occasione della gara casalinga con l'Ascoli. "Siamo felici ed orgogliosi - hanno scritto in una nota congiunta la dottoressa Di Bona e il presidente Sera - che il nostro format sia stato premiato. Anche quest'anno abbiamo intenzione di riproporlo nella sua seconda edizione, dandogli un taglio particolare, sulla tecnologia e l'autismo".