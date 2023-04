Tre escursionisti di Opi si sono persi oggi pomeriggio nel bosco di Forca d'Acero. Hanno perso l'orientamento e non riuscivano a trovare la strada per tornare alla macchina. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto hanno dato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Sora, intervenuti con l'ausilio di un elicottero. I tre escursionisti sono stati localizzati e raggiunti. Sono in buone condizioni di salute. In questi minuti sono in viaggio verso il campo sportivo di San Donato Vacomino dov'è stato allestito un punto di primo soccorso e dove verranno visitati dal personale sanitario.