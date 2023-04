Incidente sull'autostrada del Sole in direzione Roma. Tamponamento tra un'auto e una moto avvenuto intorno alle 17 all'altezza del km 616 e 800. Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Ceprano, percorrere la SS6 Casilina e rientrare ad Anagni. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. È intervenuta anche un'eliambulanza per soccorrere uno dei feriti. Attualmente si registra una coda di 6 km tra Frosinone e Anagni. Infine, Autostrade per l'Italia consiglia per chi è diretto verso Roma di entrare ad Anagni.