Lavori di ristrutturazione e consolidamento sismico alla scuola "Giovanni Colasanti": completato il rifacimento della facciata, la squadra di operai passa ora all'ala destra dell'edificio. Adesso, dopo mesi di lavori, il risultato dell'intervento sulla storica scuola è ben visibile, almeno all'esterno. Decisamente un bello spettacolo. I progettisti, in accordo con la Soprintendenza, hanno scelto i colori che più si avvicinano a quelli originali: verde tenue e crema. L'edificio è imponente ed elegante, domina la sottostante via Alfieri e presto sarà pronta ad accogliere centinaia di alunni, attualmente divisi fra un'ala del ristrutturando edificio e i prefabbricati di via Moricino. È in fase di completamento il primo lotto dell'intervento, presto si passerà all'altra ala e, entro la prossima estate, i lavori saranno ultimati cosicché per il nuovo anno scolastico l'attività tornerà regolare alla scuola "Colasanti".

Un edificio all'avanguardia, sicuro, ben illuminato, con sistemi di sanificazione dell'aria attivi e meccanismi di riscaldamento efficienti. Insomma, una scuola accogliente, rispettosa dell'ambiente e che garantisce anche sostanziosi tagli alle spese per i consumi energetici. Non solo l'edificio centrale, anche l'adiacente palestra è in ristrutturazione e presto sarà a disposizione dei bambini che potranno seguire le lezioni di educazione motoria e svolgere attività didattiche in ambienti attrezzati e sicuri. Coperture, fondazioni, sistemi di areazione, riscaldamenti, impiantistica: la scuola sarà totalmente ristrutturata, incluse le tinteggiature interne ed esterne.

L'enorme edificio giallo di via Alfieri oggi ha lasciato il posto a una scuola dalle tinte sobrie, fulcro di apprendimento e di processi educativi, culla del sapere dove continueranno a studiare i futuri cittadini cepranesi.

L'intervento in corso è invasivo e sta richiedendo tempi più lunghi rispetto a quelli inizialmente previsti, ma alla fine ne sarà valsa la pena. Il risultato comincia a palesarsi ed è oggettivamente un bel vedere.