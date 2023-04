Attimi di paura ieri sera a Sant'Elia Fiumerapido dove si è verificato un malfunzionamento di una giostra. A differenza di quanto trapelato in prima battuta, non si è fatto male nessuno. A farlo sapere è stato l'avvocato Emanuele Carbone per conto dei proprietari della giostra. "Nessuno si è fatto male né sono intervenuti ambulanze o forze dell'ordine", precisa. Dopo il lieve guasto i presenti sono stati fatti scendere senza alcun conseguenza, aiutati dai presenti e dagli stessi gestori della giostra.