Obiettivo: dare slancio alle imprese impegnate nel settore dell'artigianato e, in forma residuale, a quelle a carattere esclusivamente commerciale, per facilitare un percorso che risulta spesso caratterizzato da ostacoli, specie per quelli derivanti dalla ricerca di una sede idonea e di quelli altrettanto rilevanti del costo delle locazioni dei locali una volta individuati. L'amministrazione del sindaco Cretaro ripropone l'avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi per coloro che decidessero di aprire o trasferite le attività nei centralissimi locali ubicati in piazza del Vescovado. Il Comune sosterrà, a totale carico, le prime due annualità dei canoni di locazione. Le domande dovranno essere presentate entro il 5 maggio.

L'avviso pubblico è sul sito istituzionale del Comune di Veroli all'indirizzo www.comune.veroli.fr.it. Si potranno consultare le modalità e i criteri dell'ammissione alla concessione del sostegno.

Una vera e propria opportunità, quindi, per tante tipologie di attività impegnate nei settori dell'artigianato e del commercio, secondo i criteri stabiliti dall'avviso nuovamente diramato per completare l'assegnazione dell'intera superficie a disposizione nell'immobile individuato per dare attuazione a tale importanze iniziativa dall'indubbia valenza socio-economica. «Si tratta di una iniziativa – sottolineano il sindaco Simone Cretaro e l'assessore alle Attività produttive, Alessandra Cretaro – che in modo concreto e diretto va nella direzione di agevolare investimenti ed alleggerire finanziariamente la gestione di micro imprese che, spesso, non trovano adeguati incentivi per poter iniziare un percorso imprenditoriale. Sono stati, inoltre, individuati elementi premianti per l'accesso ai benefici del bando come la giovane imprenditoria, l'originalità del progetto con la massima considerazione per quelli orientati a valorizzare la tipicità territoriale come l'artigianato artistico e l'enogastronomia e l'avvio di una nuova attività artigianale». Il termine di presentazione della domanda, dunque, è stato fissato al prossimo 5 maggio.