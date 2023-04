Sparatoria in provincia di Vicenza. Un uomo, di origine marocchina, è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco con i carabinieri. Aveva prima sottratto una pistola a un militare e ferito un vigile con un colpo. Nella sparatoria però l'uomo è rimasto ucciso. È successo a Fara Vicentino. Le forze dell'ordine erano state allarmate dopo la segnalazione che un uomo stava urlando in strada "Allah akbar".