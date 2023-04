Sradicato un palo dell'illuminazione al Borgo medievale della cittadina aquinate: l'ennesimo atto vandalico perpetrato nella notte con la condanna del sindaco Libero Mazzaroppi.

Tre le telecamere posizionate in quella zona, una ai due ingressi e una nella stessa piazzetta.

«Si stanno visionando le immagini - dettaglia il primo cittadino - non è la prima volta e questi gesti vanno pesantemente condannati».

Ma l'episodio di cronaca diventa anche politico in questa incandescente campagna elettorale.

Così Mazzaroppi continua: «In riferimento agli atti vandalici al Borgo Medievale vorrei ricordare a qualcuno che il comandante della polizia locale sta già acquisendo e verificando le immagini delle telecamere che, in numero soddisfacente, sono da lungo tempo installate ed erano uno dei punti programmatici del nostro programma di cinque anni fa e che, come ogni impegno preso, abbiamo onorato.

Il gesto va condannato e non strumentalizzato politicamente.

Con simpatia ricordo che ad Aquino ci sono circa 40 telecamere comprese quelle per la lettura targhe e che, anche contro il volere di chi ci si oppone, le abbiamo messe noi».