Arrestato un quarantaquattrenne per violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. Ieri i carabinieri della stazione di Piglio hanno arrestato l'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova da novembre dello scorso anno, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Reati commessi nella provincia di Ragusa negli anni 2014 e 2015. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato trasferito dai carabinieri nel carcere di Frosinone, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.