I carabinieri della Stazione di Fiuggi hanno arrestato un trentacinquenne, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e il patrimonio. All'uomo è stata revocata la misura degli arresti domiciliari, in seguito alla violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. Si trovava agli arresti domiciliari dal mese di marzo per maltrattamenti in famiglia, commessi nella provincia di Torino. Al termine delle formalità di rito, i militari hanno trasferito l'uomo nel carcere di Frosinone, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.