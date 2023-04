Uno scontro frontale che non gli ha lasciato scampo. È morto sul colpo il caporal maggiore Alessandro Massimi, 44 anni, di Paliano. L'incidente tra la Fiat Panda, su cui viaggiava, e una Jeep Renegade, condotta da un cinquantaquattrenne di Anzio, è avvenuto sabato sera, intorno alle 20, in via Ardeatina a Roma. Sul posto il personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia sul corpo del quarantaquattrenne. Ferito il conducente dell'altro mezzo coinvolto. L'uomo è stato ricoverato in un ospedale della capitale. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale - Gruppo Eur. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. La notizia della morte di Massimi si è diffusa nelle prime ore di ieri a Paliano, dove viveva, destando dolore e incredulità. Sconvolti anche gli amici di Colleferro con cui condivideva la passione per lo sport, per il calcio in particolare. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.