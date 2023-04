Scontro frontale tra due auto, muore un caporal maggiore, Alessandro Massimi, 44 anni, di Paliano. Prestava servizio come responsabile all'ufficio movimento mezzi alla Cecchignola L'incidente ieri sera in via Ardeatina a Roma. Per l'uomo alla guida di una Fiat Panda non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Ricoverato in ospedale il conducente dell'altro veicolo coinvolto nello scontro. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. La notizia si è diffusa nelle prime ore di questa mattina a Paliano dove viveva e a Colleferro e Gavignano dove aveva molti amici con cui condivideva anche la passione per il calcio.