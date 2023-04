Un tripudio di maschere e colori. Le strade della città di Pontecorvo sono invase da migliaia di persone che hanno deciso di festeggiare la settantunesima edizione del Carnevale.

Alle 15 da piazza Giovanni Paolo II è partita la tradizionale sfilata con quattro carri allegorici a guidare il corteo di persone. Bambini, adulti e anziani, sono tante le persone di tutto l'hinterland che hanno deciso di recarsi a Pontecorvo per questa speciale occasione.

Tante le maschere scelte, da quelle tradizionali alle più fantasiose.

E l'attesa è per questa sera quando, per il gran finale di questa prima sfilata, si esibiranno in piazza Porta Pia i Gemelli Diversi.