Tutto è pronto per la grande festa. Questo pomeriggio la città si prepara ad ospitare un fiume di colori, allegria e tanta gioia. La settantunesima edizione del Carnevale di Pontecorvo è pronta ad andare in scena. La prima sfilata prenderà il via oggi dalle 15 in via Aldo Moro, ad aprire la kermesse sarà il gruppo "Girlesque Streetband". Da quel momento si avvierà il corteo che dal rione Pastine porterà fino a piazza Porta Pia dove, in serata, è atteso anche il concerto dei Gemelli diversi.

Per l'evento si attendono in città migliaia di persone pronte a riempire le strade di Pontecorvo. Per questo motivo il sindaco Anselmo Rotondo ha emesso un'apposita ordinanza con cui ha disposto una serie di divieti al fine di garantire la massima sicurezza per tutti i partecipanti.

Tra i diversi divieti quello di «trasportare, senza giustificato motivo, bevande di qualsiasi genere conservate in contenitori di vetro, lattine o bottiglie di plastica tappate in occasione delle sfilate dei carri allegorici e negli altri momenti degli eventi programmati. È vietato anche trasportare, utilizzare ovvero detenere spray a base di "Oleoresin Capsicum" ovvero di sostanze sintetiche aventi gli stessi effetti, nei luoghi in cui si svolgono gli eventi del Carnevale di Pontecorvo 2023».

Divieti anche per le attività commerciali che non potranno vendere, da asporto, sia nella giornata di oggi che in quella di domenica prossima «in contenitori di vetro e altri, alcolici, superalcolici e qualsiasi altro genere di bevande».

In occasione della sfilata di oggi il sindaco Rotondo ha disposto anche l'attivazione del Centro operativo comunale.

Decisione assunta per il «rilevante impatto per il numero di spettatori che si concentreranno in città nell'arco dello svolgimento degli eventi programmati, con conseguente sovraffollamento dei luoghi pubblici e delle aree prossime alla sfilata causando congestionamento della rete viaria locale e di quella provinciale e regionale». Al di là dei divieti tutto è pronto per la festa, per trascorrere la prima giornata di questo carnevale all'insegna del divertimento ammirando i carri allegorici che sfileranno in città.