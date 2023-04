Palloncini lanciati in cielo e tante le lacrime per una morte così prematura. La comunità si è stretta per esprimere vicinanza alla famiglia del piccolo Nicholas. Si sono da poco conclusi i funerali del bambino scomparso a soli 15 giorni di vita. Un dolore troppo forte, una morte che cerca un perché. Dalla chiesa di Carnello Don Roberto Dell'Unto ha ricordato, ai genitori del piccolo, che non verranno lasciati soli. La ditta Lorvin ha curato il servizio funebre.