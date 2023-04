Maxi inchiesta della Finanza su sisma bonus, corruzione e peculato: gli indagati non parlano. Come già accaduto giovedì, con l'ex presidente della Regione Molise - Paolo Di Laura Frattura, assistito dallo studio Ranaldi - anche l'ex consigliere comunale di opposizione Salvatore Fontana ha scelto la strada del silenzio. Puntuale ha varcato la soglia del tribunale e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Poco dopo, anche Stefano Amadori.

E ora gli avvocati - Sandro e Vittorio Salera e Paolo Marandola - che hanno già presentato istanza, attendono la fissazione delle udienze al Riesame: sia per le misure personali (a Roma), sia per quelle reali, con udienza che avrà luogo a Frosinone. Dieci giorni cruciali.

I tre imprenditori, lo ricordiamo, sono finiti nell'inchiesta del Gruppo della Fiamme gialle di Cassino legata anche alle complesse vicissitudini dell'ex mercato coperto. E tutti destinatari di misure cautelari differenti che vanno dal divieto di dimora nel territorio di Cassino all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, fino al divieto di esercitare per un anno qualsiasi attività d'impresa. Su un primo (pesantissimo) filone d'inchiesta, legato a una ipotesi di istigazione alla corruzione per "pilotare" appalti nel settore dell'efficientamento energetico, si innesterebbe il secondo troncone relativo all'ipotesi investigativa di costruzione abusiva dell'ex mercato coperto (per una concessione esistente ma scaduta) e la successiva vendita degli immobili realizzati.

Ora sequestrati. Per le Fiamme gialle per l'ex mercato coperto si sarebbe proceduto «usufruendo indebitamente di erogazioni pubbliche derivanti dal cosiddetto "sisma bonus acquisiti"». Ecco lo sviluppo della seconda maxi inchiesta, con vittime eccellenti pronte adesso a richiedere i danni. Ben 17, in totale, gli indagati a vario titolo e per i vari filoni, confluiti tutti nella maxi inchiesta partita proprio da un'assise del dicembre 2020: amministratori, ex amministratori, consulenti, tecnici e imprenditori sono stati intercettati a lungo. Ma a tenere banco fuori dagli uffici giudiziari è soprattutto l'altro aspetto, quello più "politico", che vede Marrocco al centro di una strategia ritorsiva che sarebbe stata attuata a suo danno da parte di Fontana e Argentino (come spiega lui stesso nelle escussioni dinanzi agli investigatori). Una sorta di "vendetta" per non aver appoggiato la creazione di un gruppo autonomo in seno alla maggioranza che avrebbe potuto avere un peso. Anche nelle decisioni economiche.