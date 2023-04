Ladri in azione, in pieno giorno, giovedì scorso, nella zona di Casamari, alla periferia della città di Veroli. Rubati soldi, orologi e oggetti in oro da un'abitazione. A fare l'amara scoperta sono stati i proprietari al loro rientro a casa. Le stanze erano a soqquadro e all'appello mancano denaro e oggetti di valore. A quel punto non è rimasto altro da fare che segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine.

La ricostruzione

I malviventi hanno approfittato dell'assenza degli occupanti dell'abitazione per mettere a segno il colpo nella mattinata dell'altro ieri. Nel giro di poche ore i ladri hanno compiuto il furto. Una volta all'interno della casa hanno messo a soqquadro le stanze, rovistando nei cassetti e armadi, fin quando non hanno trovato soldi, orologi e oggetti in oro. Qualcuno ha segnalato la presenza di persone sospette, sembrerebbe di etnia rom, aggirarsi nella zona, a bordo di un furgone bianco. Il furto, come detto, è stato segnalato ai carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per cercare di dare un nome e un volto ai ladri entrati in azione giovedì.