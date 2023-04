Sporting virtus Guarcino-Ceccano, per l'Osservatorio è partita a rischio. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha incluso l'incontro valido per la giornata 28 del campionato Promozione Girone E Lazio, tra quelli «caratterizzati da profili di rischio. Ragion per cui l'Osservatorio suggerisce l'adozione di misure tra cui il rinforzo dei controlli.

La decisione e l'attenzione alta scaturite a seguito dei tafferugli tra le tifoserie del Ceccano Calcio e del Roccasecca, culminati con il lancio di oggetti e sassi, che hanno causato contusi e due feriti, nel match nel campo di Ceccano. Violenze scatenate da vecchie ruggini tra i supporter delle due squadre, che sono esplose all'interno e all'esterno dello stadio nonostante il massiccio spiegamento delle forze dell'ordine. Anche il match della scorsa settimana con il Monte San Giovanni Campano-Ceccano era stato considerato a rischio.