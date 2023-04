Crescono i contribuenti in Ciociaria. In linea generale la media di quanto dichiarato nei principali comuni scende, ma, al tempo stesso, aumenta il numero di quanti (soggetti ad Irpef) dichiarano redditi nelle fasce più alte.

Il Mef ha reso noti i dati delle dichiarazioni fiscali presentate lo scorso anno, con dati riferiti all'anno d'imposta 2021. Anche a livello nazionale si registra un leggero incremento, di 0,8%, di coloro che hanno presentato le dichiarazioni.

Il reddito complessivo dichiarato risulta composto per l'83% da redditi da lavoro dipendente e da pensione per un valore medio di 22.540 euro, in aumento del 4,5%. Resta poi il capitolo dell'evasione e dell'elusione fiscale. Redditi che, ovviamente, non finiscono nelle dichiarazioni fiscali e che alimentano il sommerso.

Tornando ai dati del Mef, in Ciociaria, tra i 15 comuni più popolosi, è sempre il capoluogo a registrare la media più alta dei redditi dichiarati, 21.140 euro anche se con una riduzione del 2% rispetto ai dodici mesi precedenti.

Seguono Cassino con 19.230 euro e un meno 2,34% e Isola del Liri con 18.635. Quindi Anagni con 18.547, Ceprano con 18.246, Ferentino con 18.202, Ceccano con 18.009, Paliano con 17.874, Alatri con 17.716, Sora con 17.536, Pontecorvo con 17.284, Fiuggi con 17.256, Monte San Giovanni Campano con 16.114, Veroli con 16.006 e Boville Ernica con 14.668.

Nel capoluogo i contribuenti ammontano a 29.529, la metà dei quali, 15.498 dichiara redditi da lavoro dipendente per una media nelle dichiarazioni di 21.138 euro. I pensionati sono 10.627 e dichiarano in media 20.886 euro, mentre decisamente meno sono quanti dichiarano entrate da lavoro autonomo, 581, per un ammontare medio decisamente maggiore, 53.141 euro.

Dando uno sguardo alle varie fasce di reddito emerge come, in un anno nel capoluogo, diminuiscono le dichiarazioni da 0 a 10.000 euro (7.954 il totale), mentre, in pratica, crescono tutte le altre fasce di reddito. Ovvero aumentano dello 0,81% i contribuenti tra 10.000 e 15.000 euro (ora sono 3.484), dell'1,56% quelli tra 15.000 e 26.000 euro (8.199), del 4,36% i contribuenti nella fascia 26.000-55.000 euro (7.433), del 5,35% quelli che dichiarano fino a 75.000 euro (708), del 7,82% chi dichiara tra 75.000 e 120.000 euro (579), mentre oltre i 120.000 euro sono in 268 per una crescita del 19,11%. Dunque, percentuali alla mano, la crescita più marcata è proprio quella dei redditi più alti e dei paperoni in modo particolare. Mentre la gran parte dei contribuenti è posizionata nelle fasce di reddito che vanno da 15.000 a 55.000 euro e nella fascia più bassa, 0-10.000 euro.

A Cassino in 6.939 dichiarano fino a 10.000 euro (-3,94%), 2.530 sono tra 10 e 15.000 euro (+0,23%), 6.511 tra 15.000 e 26.000 euro (+2,77%), 5.496 tra 26.000 e 55.000 euro (+5,34%), 392 sono i contribuenti nella categoria 55.000-75.000 euro (+7,98%) e 356 dichiarano tra 75.000 e 120.000 euro (+12,30%), infine i paperoni sono 126 (+18,86%).

Ad Alatri in 5.163 dichiarano fino a 10.000 euro (-5,45%), in 2.404 fino a 15.000 euro (-3,25%), in 5.735 tra 15.000 e 26.000 euro (+3.85%), in 3.623 fino a 55.000 euro (+10,76%), in 199 da 55.000 a 75.000 euro (+4,73%), in 141 da 75.000 a 120.000 (+3,67%) e in 49 oltre i 120.000 euro (+11,36%).

A Sora sono 5.449 i contribuenti che appartengono alla fascia 0-10.000 euro (-4,70%), 2.237 quelli tra i 10.000 e i 15.000 euro (+2,23%), per 4.577 la fascia di reddito è 15.000-26.000 euro (+2,48%), per 3.546 quella fino a 55.000 euro (+6,10%), mentre in 248 e 211 dichiarano rispettivamente da 55.000 a 75.000 euro (+4,20%) e da 75.000 a 120.000 euro (+15,93%). Oltre i 120.000 euro sono 61 (+10,90%)

Quanto ai paperoni se ne contano 59 ad Anagni, 51 a Ferentino, 39 a Isola del Liri, 34 a Fiuggi, 30 a Ceccano, 26 a Veroli, 24 a Pontecorvo, 20 a Ceprano, 15 a Monte San Giovanni Campano, 11 a Paliano e 9 a Boville Ernica.