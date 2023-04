Furti nelle zone periferiche, stavolta i raid hanno interessato la popolosa contrada di Tufano. Sono state almeno tre le villette visitate dai ladri. In un episodio i malviventi hanno colpito infischiandosene della presenza degli anziani padroni di casa.

Nelle settimane scorse, i ladri seriali di catalizzatori prelevati dai tubi di scarico delle auto sembravano i soli ad agire sul territorio. Quello dei furti di catalizzatori è un fenomeno in continua crescita, che riguarda un po' tutto il mondo. Secondo un report del "National Insurance Crime Bureau" americano, negli Stati Uniti sono stati rubati in media 108 catalizzatori al mese nel 2018, 282 nel 2019 e nel 2020 il numero è schizzato a 1.203 furti mensili, ma è probabile che siano stati molti di più.

In Italia siamo a livelli simili, ed il parcheggio della stazione ferroviaria della città dei papi è uno dei luoghi più frequentati dagli specialisti del settore (i catalizzatori contengono metalli costosi e ricercati (platino, palladio e rodio).

Accantonato per il momento il furto dei catalizzatori (la settimana scorsa si sono registrati diversi furti ad Osteria della Fontana), è toccato di nuovo alle abitazioni isolate. I cani, presenti in quasi tutte le case, non sono stati un deterrente sufficiente; in qualche caso, sono stati gettati loro bocconi che li hanno distolti dal loro compito. La zona prescelta, mostra una serie di villette molto curate, testimonianza non solo della passione degli anagnini per le cose belle ma anche della evidente capacità finanziaria delle famiglie. Gli anagnini sono prudenti e laboriosi, e generalmente buoni risparmiatori.

Spendono per la casa e per star bene, e i ladri sanno di poter colpire a colpo sicuro.

La case visitate risultano danneggiate negli infissi che, per quanto muniti di robusti serramenti, non resistono all'assalto con mezzi di scasso ormai collaudati. Addirittura, in qualche caso sono stati utilizzati schiumogeni per neutralizzare le telecamere collegate all'impianto antifurto. I carabinieri fanno il possibile, consigliando sempre la segnalazione di qualsiasi vettura o persona sospetta.