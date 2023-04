Un altro incidente sul lavoro, un altro operaio edile finito in ospedale: il terzo nel Cassinate in pochissimo tempo.

L'incidente è avvenuto ieri sera a San Pietro Infine in una abitazione privata in fase di ristrutturazione. Un operaio di 58 anni, dopo aver ultimato i lavori - proprio durante i lavori di pulizia di una betoniera - è scivolato da una scala sulla quale era salito per eseguire le ultime attività prima di tornare a casa. Una routine per operai come lui.

Eppure qualcosa deve essere andato storto. L'uomo ha riportato delle ferite al tronco e, dopo il trasferimento in ospedale, ci sono voluti alcuni punti di sutura.

Sul posto oltre al 118 anche i carabinieri di Mignano Montelungo che hanno avviato accertamenti mirati sul rispetto di tutte le normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Indagini in corso.